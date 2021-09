Gigi, hermana de Sandra Pica , ha intentado explicar lo que le molestó el pasado jueves a la concursante de su encontronazo con Miguel Frigenti . Gigi ha defendido a Sandra recalcando que Frigenti sacó información de fuera que no era cierta: "Mi hermana no ha ido contando nada de Tom y eso que le han ofrecido mucho dinero para hacerlo".

Steisy saltaba de su asiento al escucharlo y negaba las palabras de Gigi: "Tu hermana ha ido hablando por detrás de Tom a la gente de la tele, para no querer tele ya lleva cuatro realities en un año". El plató se caía en aplausos hacia la colaboradora: "Tu hermana le debe mucho a Tom porque si no fuera por él ella no estaría aquí, todo lo que se sabe de Tom es por tu hermana, cuando ella vino de 'Supervivientes' fue una ambigua y se lo llevó calentito de plató en plató".