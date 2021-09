Sandra Pica, tras las insinuaciones del comportamiento de sus compañeros con Emmy , no se ha podido contener: "Cogió a Emmy para pactar las nominaciones". La ex de Tom Brusse cree que lo hace por su propio beneficio y para no salir de la casa de Guadalix: "Eres un cobarde y una mala persona porque lo único que haces es victimizarte". "Eres una adosada y un pan sin sal", le ha reprochado Frigenti a Sandra, lo que ha cabreado mucho a la concursante, pero más lo ha hecho cuando Cristina Porta le ha dado la razón a su amigo en la casa.

"Vas enseñando a todos los colaboradores videos de tu ex", este ha sido el comentario de Frigenti que ha colmado el vaso de Sandra: "Conmigo no te equivoques, de esto estoy hasta el santo moño ya". Jorge Javier ha intentado poner paz y ha dejado que el periodista explique el tema de los videos: "Se me llama víbora y mala persona y para mi mala persona es entrar en las reuniones de 'Sábado Deluxe' enseñando videos de su expareja". Momento en el que Sandra ha estallado, impidiendo que su compañero de casa siguiera por ese camino: "Que pare ya, que está yendo por un terreno que no me da la gana".