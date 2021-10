'La casa de los secretos: Cuenta Atrás' ha dejado a dos nuevos concursantes salvados. Luca Onestini ha sido el primero en recibir la buena noticia y, tras fundirse en un abrazo con Cristina, ha dado su discurso: "Gracias a toda la gente que me apoya , estoy como una cabra con toda esta tensión cada día, pero estoy muy feliz porque estoy comprendiendo que la gente fuera me apoya un montón".

Carlos Sobera ha incrementado la incertidumbre, empezando por decir la persona que no está salvada, en este caso Canales Rivera, dejando el duelo entre Emmy Russ y Cristina Porta. La periodista no ha podido evitar la emoción al escuchar su nombre, que ha saltado a abrazar al italiano y han terminado tirados en el sofá. La concursante ha querido mandar un mensaje a los que han confiado en ella: "Me alegro muchísimo porque me quiero quedar y estoy disfrutando esto como una niña, pero sobre también por la gente que me está apoyando enviando mensajes esta semana".