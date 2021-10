Cynthia ha sido el primer nombre que ha pronunciado Jordi González y la concursante podrá continuar, al menos una semana más, en la casa de Guadalix. La concursante ha sido la nominada menos votada y no ha dado crédito, tras la nominación disciplinaria: "No me lo puedo creer, estaba un poco de bajón por cómo salí nominada , no era mi intención que se viera lo que se vio. Yo sabía que estaba mal, me sentía mal por defraudar a gente y es un chute de adrenalina", explica.

Momentos más tarde ha llegado el turno de Adara , la siguiente menos votada por el público, que con mucha emoción agradecía el apoyo y aseguraba no esperárselo para nada porque creía que podía ser la expulsada . "Estoy perdidísima, pero menos Cristina y Luca, yo creo, pero no se sabe". Ahora ya solo quedan cuatro nominados en la lista y ¡tú decides quién se va: Llama y vota!

Luca Onestini cree que todos los nominados pueden ser el expulsado, aunque espera que no. Lo mismo que Cristina Porta, que no tiene una idea, lo que sí podía imaginarse es que ella no iba a ser la salvada. Emmy Russ, por su parte, ha analizado la decisión de sus dos compañeras salvadas: "Cynthia sufrió mucho por su error y me alegro por ella y a Adara no la veo fuera. Me veo yo o Canales". Por último, Canales Rivera ha afirmado que se alegra mucho de la salvación de Cynthia porque le arrastró a la nominación y se une al italiano con el "nunca se sabe".