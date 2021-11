Cristina Porta está agobiada por su nominación y por otro motivos, Luca Onestini ha querido estar a su lado en estos difíciles momentos, pero la concursante le recrimina que ha habido ratos en los que él no ha estado con ella cuando estaba mal, algo que él no entiende y que ha enfadado al hermano del italiano.

Gianmarco, en plató, recuerda que su hermano estuvo "dos horas esperando en el suelo" esperando a su compañera fuera de la puerta del baño. Y ha querido hablar sinceramente sobre Cristina Porta y decir lo que piensa de verdad: "Que mi hermano siga todo el rato detrás de esta persona y que ella le trate como lo está tratando no me gusta". "Mi hermano te está tratando genial y no lo puedes tratar así, es una persona que se está entregando de corazón", recalca el italiano.