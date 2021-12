Julen deja las cosas claras a Cristina en su cara a cara más tenso: "¡Aquí no te aguanta nadie!"

En la noche de las cuentas pendientes , no podía faltar el cara a cara final entre Julen y Cristina Porta. El novia de Sandra Pica y la reportera no han llegado a congeniar en ningún momento y la tensión entre ellos ha sido evidente durante todo el reality. Jorge ha dado paso a un vídeo que resumía sus encontronazos más polémicos.

"No es que tengas esa voz, chillas cuando te interesa, alteras a la gente cuando te interesa. Vengo aquí para hacer que pienses. Eres la única de la casa que no se ha enterado de mi tuit ,me refería con que te habías librado de las aguas bravas, a la gente que se te enfrentaba y a los mansos que te están apuñalando, a otra gente como Gemeliers. Aquí no te aguanta nadie.", ha brotado el extronista.