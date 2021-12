El traje de Luca y Cristina a 'Gemeliers' que hace explotar a su madre en plató: ¡Homófobos no son!

Luca Onestini y los hermanos entraban a 'El cubo' para desahogarse y de qué manera, además también lo han hablado durante los días que han pasado desde la última gala en la casa: "Es muy listo para unas cosas y muy tonto para otras" . Pero esto no ha sido lo único, la prueba semanal ha sido otro detonante para que los ánimos se crispen todavía más.

Y ya en la fiesta la pareja terminaba en 'El cubo' para quedarse a gusto sobre lo que piensan de ellos y en la que comparten su pensamiento de los hermanos: "Son personas falsas", "no valen nada". Mientras, Jesús y Dani creen que ellos han estado a su lado hasta que han necesitado.

Miguel Frigenti ha reaccionado desde la casa a las palabras de Luca y Cristina y tras esto Eva, la madre de Gemeliers se ha mostrado muy descontenta con las palabras del italiano: "Estoy indignadísima". Y explica que el italiano les tacha de algo que no son y da la explicación de por qué esto no es así: "Homófobos no son".