Steisy ha sido muy crítica durante todo el concurso con Julen . La colaboradora no ha tenido reparos a la hora de criticar en los debates las actuaciones del que fuera su pretendiente en 'Mujeres y hombres y viceversa' . Steisy, entre otras cosas, ha criticado la pasividad de Julen en la casa de los secretos: "Yo como persona te doy un diez, pero como concursante te doy un cero , te has pasado todo el día durmiendo, te llegaste incluso a sentir orgulloso cuando te pusieron el disfraz de planta".

Julen, como era de esperar, no se ha quedado callado al ver las imágenes de la colaboradora criticando su concurso duramente y teniendo enfrentamientos con sus defensores en plató: "Lo primero cálmate un poquito que yo vengo de estar tres meses en una casa, y lo segundo recordarte que cuando te vi en esta última etapa en 'Mujeres y hombres y viceversa' te dije que tú siempre tendrías un plato de comida en mi casa y al salir me entero de que eres la que más caña me ha dado".