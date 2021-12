Julen rompe a llorar al recordar a Sandra: "En casa me pongo a Aitana y pienso en ella"

Julen se convirtió el pasado jueves en el último expulsado de 'Secret story' . El concursante abandonó la casa de los secretos tras 13 semanas y lo hizo dejando atrás a una desconsolada Sandra Pica. Cuando Julen y Sandra entraron en la casa comenzaban una relación que no ha hecho más que afianzarse día a día.

Sandra Pica echa de menos a Julen a cada instante, pero Julen no se queda atrás... El concursante se ha emocionado en directo en 'La noche de los secretos' recordando a su chica y explicándole a Jordi González y a los colaboradores que está completamente loco por ella .

Lejos de enfriarse sus sentimientos, ahora Julen está aún más convencido de sus sentimientos hacia Sandra: "Lo que tenemos es brutal, estoy todo el día en mi casa escuchando a Aitana pensando en ella (...) He estado tres meses con ella en esa casa, durmiendo con ella, no me hacía falta decirle nada porque veíamos lo mismo, lo tiene todo, es la chica perfecta".