La relación o no relación entre Luca Onestini y Cristina Porta continúa dando mucho que hablar en la casa de ‘Secret Story’. Un detalle del italiano ha escandalizado a Sandra Pica que no ha tardado en comentárselo a sus compañeros:

“Le he dicho a Sofía que me había quedado en estado de Shock…yo no sé cómo lo hago, pero siempre me levanto en el mejor momento”, le decía Sandra a Luis Rollán y a Julen mientras la hija de Barbara Rey confirmaba lo que decía.