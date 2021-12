Rueda de prensa en 'La noche de los secretos': los finalistas responden a las preguntas.

Luca Onestini, Cristina Porta, Gemeliers y Luis Rollán se someten a las preguntas de los colaboradores.

Alonso Caparrós le hace una comprometida pregunta a Luca y algo que dijo sobre Gemeliers.

La gran final de 'La casa de los secretos' está a la vuelta de la esquina y los cuatro finalistas (Cristina Porta, Luca Onestini, Gemeliers y Luis Rollán) han vivido una rueda de prensa en la que han tenido que responder a las preguntas que les han planteado algunos de los colaboradores.

Luca Onestini no se moja a la hora de hablar de 'historias de amor de reality'

Alba Carrillo le pregunta a Luca: "Has vivido historias de amor en dos realitys, ¿con cuál te quedas? Compáralas y mójate". El italiano responde y recrimina a Alba que no esté bien informada porque él no considera que haya vivido otra historia de amor más allá de la de Cristina Porta: "Mi otra relación empezó después del reality de Italia, no se puede comparar algo que no es lo mismo".

Luca, en un aprieto con Gemeliers por lo que dijo de ellos

Alonso Caparrós es quien decide hacerle al italiano una pregunta muy comprometida: "¿Por qué dijiste que Gemeliers no valían nada como personas?" Luca se siente algo incómodo porque no recuerda haber dicho eso, pero se explica: "Quizás fue en un momento que, para mí, utilizaron argumentos que no valían nada. Para mí, ellos a veces han volado muy abajo".

La relación de Gemeliers con Cristina Porta ¿es sincera?

Liz Emiliano le pregunta a Gemeliers "¿creéis que la estrategia de poneros en contra de Luca y Cristina os va a funcionar de cara a la final?", a lo que ellos responden que "no hay ninguna estrategia, es una realidad", lo que ha provocado los aplausos del público. "Siempre nos ha gustado llevarnos bien con todos, solucionamos los conflictos".

Por su parte, Steisy les pregunta "ahora que se ha ido Sandra ¿os vuelve a caer bien Cristina?", a lo que los gemelos contestan lo siguiente: "Sandra es una de las relaciones más fuertes que nos llevamos de aquí. Siempre hemos intentado ser objetivos, por estar aquí Sandra no nos teníamos que llevar mal con Cristina".

Luis Rollan, acusado de no mojarse

María Jesús Ruíz ha sido quien ha hecho referencia a que Luis Rollán no se moja en el reality y él ha decidido tirar de humor a la hora de responder: "Esta señora no se entera de nada", es su respuesta. "¿Te sientes traicionado por Julen y te dolió mucho?", le pregunta Alonso Caparrós a Rollán. Él responde: "Traicionado, no. Me dolió mucho, sí", pero hace alusión a la conversación que mantuvieron el pasado jueves.

Cristina Porta hace balance sobre sus defectos