Lo primero que le echan en cara a Steisy es que eso que menciona no forma parte de algo ajeno a ‘La casa de los secretos’, pero pronto Julen entra en escena para defender a Sandra, diciéndole que él también esperaba que Steisy le defendiera y no ha sido así. Es aquí cuando ella le echa en cara a él le la llamada “analfabeta” la semana pasada.

Sandra Pica alucina con lo que está escuchando y no duda en responder a Steisy: “Si la casa está llena de mierda será desde que he salido yo, porque no he parado de fregar” (haciendo alusión a lo que ella le ha dicho, que solo estaban tanto ella como Julen durmiendo). “Cariño, esto se llama ‘Secret Story’, no ‘El colchón plus y la fregona mágica”.