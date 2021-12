El concursante ha mirado atrás empezando por su vida en Sevilla y su vuelta a Madrid por su profesión. Marco como un momento de inflexión en su vida cuando descubrió su sexualidad: "He tenido mis novias hasta que llega el momento de darme cuenta que esa cosa que tenía por dentro no era una cosa rara y te das cuenta que eres gay, la primera lucha la tienes contigo". Asegura que ha tenido la suerte de tener "una familia que me quiere y me apoya" y que la no aceptación le provoca "la ansiedad" que sin verbalizarla, al no ser tratada deriva en "fobias", lo que puede llegar a "paralizar tu vida".