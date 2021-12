Sandra Pica ve las imágenes de la nominación de Luis Rollán y se miden en un cara a cara: "Entiendo que Julen esté decepcionado"

Julen le mandaba a su amigo un mensaje en el que le hacía saber que cree que está yendo en contra de sus ideales, defendiendo cosas que no son justas y que ha preferido apoyar a Cristina que a Sandra, algo que él mismo le pidió. Palabras que dolieron mucho a Luis y que han tenido repercusión estos días en la casa y que han hecho pensar a la concursante, que cree que Julen no mandaría este mensaje si no hubiera visto algo fuera.

"Llevas cuatro o cinco semanas nominándome, siento que fue la excusa". Y recuerda que Julen le dejó en la nominación a su propia pareja para no exponerle a él a la audiencia, algo por lo que entiende que Julen esté dolido: "Entiendo que esté decepcionando, a mí no me va a decepcionar porque sé que hay varias semanas que lo ha hecho. Él esperaba que le metieras los puntos a otra persona". Ella cree que cuando el nomina diciendo que ella está mal es "una excusa" para hacerlo y él lo niega: "Lo respeto, pero no lo veo así".