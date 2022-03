Nissy, a Carmen: "Sabía que eras virgen porque la falda más corta que tienes es por debajo de la rodilla"

Los concursantes de 'Secret Story' se quedaron de piedra la descubrir la identidad del participante virgen . " No ha llegado el momento , no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido", confesaba Carmen entre risas. En plató, la cordobesa ha visto las imágenes del gran revuelo que causó su secreto en la casa más vigilada de España

“ A mí me da igual que sea virgen , como si quiere perder la virginidad con 40 años, yo la voy a querer igual”, comentaba Rafa confesando que la situación le daba "morbo". "Bueno Rafa pensaba que una persona que besaba tan bien como tú no podía ser virgen", explicaba Carlos Sobera.

"Pues lo soy, no he encontrado el momento", se reía ella. "No has encontrado el momento porque siempre te venía mal, tenías algo siempre que hacer, ir a la panadería, ir a la frutería...", bromeaba el presentador. "No he encontrado a la persona y ya está", decía ella.