Sale a la luz la identidad del concursante virgen de 'La casa de los secretos': "No ha llegado la persona adecuada"

La identidad del concursante virgen de 'La casa de los secretos' era sin duda uno de los secretos que más interés causaba entre los participantes del reality. En 'La casa de los secretos: última hora' por fin hemos conocido a quien pertenecía este misterioso secreto. ¡La concursante que no había perdido la virginidad no era otra que Carmen!

"No ha llegado el momento, no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido", explica la cordobesa entre risas. Al ver el vídeo los habitantes de la casa más vigilada de España han alucinado. "La mayoría pensaban que era Álvaro, yo ya les dije que a veces no es lo que parece", desvelaba Belén Esteban. Además, la colaboradora de Sálvame ha contado que Rafa estaba seguro de que Carmen no era la participante virgen'. "Decía que se notaba en como besaba...pues toma", se reía la tertuliana.