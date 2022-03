Pero si hay alguien con quien Rafa está acercando posturas es con Carlos. Después de dos meses de concurso, comienzan a conocerse y parece que se entienden mejor de lo que esperaban. En uno de sus ratos a solas, Carlos le ha lanzado la pregunta del millón: "¿Tu amor por Carmen no va a cambiar, no?"

Rafa le respondía con un no rotundo. Carlos insistía en que a lo mejor la entrada de Sara podría cambiar las cosas. Entonces, el fontanero se ha sincerado con él y ha abierto su corazón, eso sí, a regañadientes: "A mí me gusta Carmen... No me hagas decir estas cosas", decía mientras Carlos le decía lo bonito que tenía el pelo y el asentía orgulloso: "Ya lo sé".