¡Sustos, aparatosas caídas y mucho miedo en las nominaciones más terroríficas de 'La casa de los secretos 2'!

Los concursantes se han enfrentado a unas nominaciones que para nada esperaban. ¡Los zombies habían invadido la casa! Por ello, los participantes han tenido que salir corriendo de sus persecuciones y superar los terroríficos sustos que se han llevado.

La primera en hacerlo, de hecho, fue Belén Esteban antes de abandonar definitivamente 'La casa de los secretos 2' después de haber convivido unos días con los participantes.

Tras la expulsión de Laila, los concursantes han nominado entre zombies que les han dado buenos sustos. ¡Muchos de ellos se cayeron, literal, de culo! Después, los participantes han conocido a Sara, el 'huracán canario' que viene dispuesta a revolucionar el concurso y que es la nueva concursante de pleno derecho.

Esta noche, las nominaciones han sido así:

Álvaro: "Un punto porque como he visto hoy con las preguntas de Carlos que se está polarizando la casa, juguemos a la polarización así que Marta. Dos puntos a Colchero. Tres puntos a Adrián".

Colchero: "Con un punto a Álvaro porque me llevo bien con él pero quedamos pocos. Con dos puntos a Carlos porque me he equivocado en su momento dándoselos a Álvaro; y tres puntos a Rafa porque no me llevo bien con él. Es la persona que menos me aporta".

Adrián: "Un punto a Cora porque creo que no va a salir y como concursante es muy fuerte. Dos a Álvaro por puro descarte. Y tres a Rafa porque no le soporto y me da mucha pereza convivir con él".

Marta: "Un punto a Cora porque no me queda de otra. Ya somos muy pocos. Con dos puntos a Álvaro, me cae bien, pero no me queda otra. Con tres puntos a Rafa porque no me lo creo y no me gusta.

Cora: "Con un punto a Marta porque de todos con los que tengo afinidad es con la que menos paso tiempo. Con dos puntos a Álvaro porque tengo a gente con afinidad y él no está. Y tres a Rafa porque es con quien menos afinidad tengo sin duda".

Carlos: "Con un punto a Colchero porque creo que no va a salir en estas nominaciones. Con dos puntos a Rafa porque yo que sé, la veleta ha cambiado. Con tres puntos a Alvarito porque creo que no va a salir tan nominado. Cosas que pasan".

Rafa: "Un punto a Marta. Dos a Adrián. Tres a Colchero. El motivo es el mismo para los tres: porque son las tres patas de un mueble soso, sin barnizar, que no sirve para cocinar. ¡Sosos! ¡No sirven aquí de nada".