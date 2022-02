Ante el asombro de la mayoría de sus compañeros, Álvaro se disponía a argumentar su voto: "Explico mis motivos. No digo que sea de una manera malintencionada, pero sí que creo que por evitar el conflicto o que la otra persona se sienta mal, sí que puede modular su opinión adaptándola a cada persona ".

No obstante, y tras marcar su voto en la pizarra, Álvaro ha querido resaltar también sus virtudes: "Creo que es una persona muy sensible y empática en ese sentido, pero es difícil saber su opinión verdadera".

Al igual que el resto de la casa, Carlos no se esperaba esa decisión de su compañero: "Ahora mismo tampoco te sé decir cómo me siento porque me ha pillado un poco de sorpresa", decía.