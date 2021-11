Adara, Miguel Frigenti y Sandra Pica tienen una conversación sincera entre ellos

Sandra Pica habla de Tom Brusse y de lo que espera de su conversación con él

Sigue todo lo que ocurre en 'La casa en directo' 24 horas con Mitele PLUS

Adara, Miguel Frigenti y Sandra Pica han tenido una conversación en el salón en el que han hablado del programa y cómo estaban sus vidas antes de entrar a 'La casa de los secretos'.

Sandra y Miguel cuentan cómo decidieron entrar al programa

Sandra ha afirmado que se "pensó mucho" entrar en la casa de Guadalix, que en un primer momento dijo que no y que más tarde lo pensó mejor, algo que ahora ha cambiado totalmente para ella: "A día de hoy me siento superagradecida, afortunada y feliz de haber dicho que sí, lo volvería a hacer y a mí me ha ido bien". Miguel Frigenti también cuenta que "no estaba seguro" cuando le ofrecieron todo esto.

Sandra quiere tener una conversación con Tom Brusse cuando salga

La concursante explica que ha aprendido en la casa a dejar el rencor y a ver lo bueno, aunque cuando salga tiene "que ver muchas cosas de fuera" y afirma que tendrá "que tener una conversación" por ella misma y su tranquilidad: "Entré aquí de una forma que fue todo muy... Siento que hay una conversación, no porque yo no fuera clara, pero agosto fue como un mes muy...".

Ella, aunque no dice el nombre de Tom Brusse, lo deja claro. Miguel Frigenti le cuenta que habló con él antes de entrar la primera vez: "Él me dijo que me iba a apoyar porque yo le apoyé mucho en 'Supervivientes', a mi es que me cae bien".

Sandra no descarta poder ser amiga de su expareja

Por su parte, Sandra suda si él le ha apoyado: "Me es indiferente, quiero una conversación para que se quede todo zanjadisimo, no quiero salir de aquí y seguir arrastrando algo de hace meses". Y añade: "Es como un borrón y cuenta nueva, no es como que él no exista en mi vida, pero si quiero una conversación a buenas, pero de adultos".

Sandra cree estar segura que cuando salga recibirá algún mensaje de él y responde a la pregunta de Miguel Frigenti de si pueden ser amigos: "Depende de lo que él haya hecho en este tiempo, mientras mi familia no lo haya pasado mal por nada que haya hecho él o dicho de mí, me da igual, puedo ser tu amiga".

No te pierdas nada de 'La casa de los secretos'

Gracias al 'minuto a minuto' de 'La casa de los secretos' podrás conocer en directo todo lo que pasa en la casa en la que se encuentran conviviendo nuestros famosos mientras que tratan de mantener a salvo sus secretos.

24 horas en Mitele

Además, en Mitele también podrás seguir en directo todo lo que pasa en la casa y no perderte detalle gracias al canal 24 horas.