Los habitantes de la casa de Guadalix han podido conocer que "hice el amor en un tanatorio" pertenece a Adara y que "tuve una relación con un jugador del Real Madrid" de Cynthia . Por último, el último secreto no cabía duda de quién era, Luis Rollán.

"Soy amante de un presentador" es el misterio que tan bien ha guardado Luis Rollán, algo que ha querido explicar: "Hace dos años y medio termino mi relación y a los meses conozco a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quien era yo porque no es España. Tuvimos un rollo, él no tenía ninguna relación, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto".