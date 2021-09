Sube la temperatura entre Fiama y Sofía Cristo: ¡tras el tonteo llega un striptease!

No fue la única confesión que hizo Fiama. La concursante también reveló que "alguna vez" había estado con chicas, a pesar de que le dijo a Sofía que no. "No, te dije que me han hecho cositas y yo todavía no he hecho nada. Igual lo tengo que descubrir contigo, quien sabe...", le explicó. Ante la declaración, sus compañeros clamaron bromeando: "¡Carpeta, carpeta, carpeta!". "¡Tijera, tijera, tijera!", respondió Sofía divertida.