Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Cristina que quién es el más falso o falsa de la casa y Cristina ha tardado en responder. “No te puedo decir una porque hay más. Me estás poniendo en un compromiso”, ha respondido la periodista. Pero finalmente se ha atrevido y ha nombrado a Fiama… más o menos. “Podría decir más, pero no lo voy a decir porque yo doy una oportunidad a la gente. Luego hay gente que me ha venido a pedir perdón, como Fiama, eso no es ser falso. La gente se equivoca y yo la primera”, ha respondido.