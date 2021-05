Arantxa le da una gran noticia a Maite: "Estoy embarazada"

Manoli y Arantxa llegan a casa de Maite porque le tienen que contar algo muy importante a la justiciera enmascarada. "Pasa que estoy embarazada", le suelta a su madre, "no", le dice a su hija, "sí", le contesta.

Maite no sabe cómo actuar ni qué decir, solo le dice cómo ha podido pasar, a lo que Arantxa le contesta que si se lo quiere explicar, que se lo explica, pero mejor que no. "¿Del Chino?", le pregunta, "pero cómo se puede ser tan inconsciente, si tuvimos una charla de sexo", le recuerda. Ahora eso parece que ya no importa.