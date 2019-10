Las ‘Señoras del (h)AMPA’ se deshacen otra vez del cuerpo de Elvira

Remedios no podía más y decidió ir a la comisaría a largarlo todo: “Le he dicho la verdad sobre Elvira, que la mató tu padre”, le explica a Vicente, y no le ha contado, por supuesto, que es su hijo. “Te pueden acusar de obstrucción a la justicia, has cometido perjurio”, le dice Vicente a su madre, el policía está muy preocupado porque su padre podría ir a la cárcel por un crimen que él no ha cometido. Ella lo ha hecho con toda su buena voluntad, no quiere delatar a su nuera.