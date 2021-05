'Las señoras del (h)AMPA' revolucionan Carabanchel: las heroínas salvan a un niño tras varias horas secuestrado

Nadie conoce por ahora la identidad de las justicieras enmascaradas (solo unos pocos), y las cuatro sienten que están ayudando a muchas mujeres desde su asociación. Lo que no saben es que Belinda Chamorro ha descubierto la identidad de Virginia, y hará todo lo posible para conocer los nombres del resto de las superheroínas.

Resulta que ha desparecido un niño en el barrio mientras estaba jugando en el parque. Anabel les pregunta a las chicas si no se van a encargar del caso. Lourdes le explica que es muy complicado, y que es mejor que se encargue la policía de encontrarle, “chica, quién te ha visto y quién te ve” , le dice su amiga.

La misión de las enmascaradas

Como la policía no avanza en la investigación, la madre de Miguel, decide pedir ayuda a las Señoras del Hampa. Y se pone en contacto con ellas a través de Twitter (lo están petando en redes), Maite, Virginia, Amparo y Lourdes acuden a la cita pero le dicen que no pueden aceptar el caso, es la policía quien se tiene que encargar. Pero Sonia las escucha y descubre quiénes son, así que no tienen más remedio que ayudarla.