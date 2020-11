Cinco curiosidades que no sabías de 'Señoras del (h) AMPA' contadas por quienes mejor conocen la serie

1. Marta Belenguer, quien interpreta al personaje de Elvira, también es Presidenta del AMPA en la vida real.

2. El final de la primera temporada se improvisó sobre la marcha.

“El problema fue que amaneció y no pudimos grabar el verdadero final”, confiesa Toni. “Y además, no teníamos el dinero para pagar los derechos de la canción de Laura Pausinni”, añade Carlos. Aunque afirman que el final que acabaron grabando no lo cambian por nada del mundo. Y nosotros tampoco. Sinceramente, ¿hay mejor manera de dejarnos en suspense hasta el estreno de los siguientes 6 episodios que forman la temporada completa?

3. La escritura de los guiones se llegó a empastar con los rodajes.

4. Malena Alterio y Toni Acosta se tuvieron que preparar físicamente para su combate en el ring.

“Es un reto, te apetece mucho hacerlo, pero esta serie exige un plus de resistencia física”, cuenta Toni. La pelea duró seis minutos y se grabó en tres tomas. Para ello, se estuvieron preparando una semana, aunque ayudó enormemente su buena forma física. Al acabar de grabar y llegar a su casa, cada una pensó en la otra: “En caliente no lo notas, pero después, cuando te metes en la cama, dices dios mío, que no me haya hecho daño”, explica Toni.