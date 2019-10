El show de Lourdes y Mayte: A puñetazo limpio sobre el ring

Una vez dentro de la nave, Amparo, Virginia y Asun se quedaron viendo las peleas, mientras que Lourdes y Mayte fueron a por Juanjo. Las dos amigas se llevaron una grande sorpresa, era un cerdo (no una persona). No tenían otra, tenían que cogerlo pero era muy rápido, y como hicieron mucho ruido, al final las pilló uno de los sicarios. Este las llevó ante Lagarto. El mafioso al verlas, les obligó a pelear en el ring como el resto de las luchadoras. Tenían que hacer un show. Al principio no querían, pero no tuvieron otra para salir de ahí vivas, se pegaron como si no hubiera un mañana. Lourdes y Mayte lo dieron todo hasta que ganó una de ellas.