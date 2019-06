Opciones de peinado según el tipo de pelo

Hay veces que con las prisas del día a día tenemos pequeñas crisis capilares y no sabemos muy bien qué hacer con nuestro pelo y cuáles son las posibilidades de peinado que más nos favorecen dependiendo del tipo de cabello que tengamos. ¡Nos pasa a todas!

Cabello rizado

El mejor secreto de peinado para cabello rizado es peinarlo lo menos posible , aunque parezca contradictorio. Eso sí, tu pelo debe estar muy hidratado para que no se vea apagado ni encrespado. Estas son nuestras propuestas:

1 Moño bajo/recogido romántico . Hidrata tus rizos y recógelos en un moño dejando mechones que caigan de manera natural sobre tu cara, te darán un toque más divertido y desenfadado al look.

Cabello ondulado

En verano, el cabello ondulado es perfecto para dejarlo al viento y que quede natural . Al igual que el cabello rizado, este tipo de cabello necesita un extra de hidratación para que no se apague y se encrespe. Si lo vas a secar con secador, te recomendamos no hacerlo del todo, seca solo al 50% y el resto sin secador para que quede mucho más natural.

2 Recogidos casuals : Es el look más cómodo para los días de calor y playa. Recoge tu pelo en uno o varios moñitos ¡quedará perfecto y muy natural!

3 Coleta clásica y sofisticada : El flequillo con la raya al lado y la melena recogida en coleta ondulada, aportará a tu look un estilo clásico y cuidado. Para darle un toque más informal, apuesta por incluir complementos como un pañuelo u horquillas.

Cabello liso

1 Pelo liso tabla - suelto: Para lograr este efecto, no todo vale. Tienes que tener en cuenta varios factores importantes, por un lado, el uso de plancha puede estropearte el pelo. Debes protegerlo con productos adecuados y por otro lado, huye de la humedad, ya que puede producirte encrespamiento y acabar con tu look en pocos minutos. Si esto ocurre, no te preocupes una buena coleta, será tu salvavidas perfecto.