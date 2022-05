Fani descubre en directo que Christofer ha intentado serle infiel a un mes de su boda

La relación de Fani y Christofer continúa con sus habituales altibajos pero lo que llama la atención en esta ocasión no es el hecho de que se cuestione la fidelidad de ella, sino que ahora sería el propio Cristofer quien habría intentado dar el paso con otra mujer que no es su novia. Así nos lo cuenta Roberto (exparticipante de 'La última tentación') , quien tiene pruebas del intento de infidelidad de Christofer a Fani.

Al parecer, habría mensajes que demostrarían que Christofer ha tonteado con una chica a espaldas de Fani y se lo contamos a ella en directo a través de una llamada telefónica, minutos antes de mostrar estas pruebas ante la audiencia. La reacción de ella no se ha hecho esperar.

Según Roberto, Christofer ha mantenido conversaciones "subidas de tono" con una chica y que "no tiene nada de santo". Al parecer, Christofer tendría "intenciones de llegar a más" con esta chica y borraría sus conversaciones para que Fani no le pillase. Pero esto no queda aquí, pues Roberto considera que Fani también tiende a serle desleal a su pareja: "Lo de la boda es para cobrar una exclusiva", sentencia.