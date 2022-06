El padre de Yulen, de la relación de su hijo con Anabel Pantoja: "Me veo en Cantora"

Manuel Pereira, padre de Yulen: "Su madre y yo nos separamos cuando él tenía siete años"

Manuel Pereira, de la relación de su hijo con Anabel: "Si él es feliz yo también"

El padre de Yulen opina sobre Isabel Pantoja: "No es mi estilo musical"

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no se esconden. Los supervivientes han dejado claro que sus sentimientos no se limitan a una simple amistad: "No he conocido nunca a una mujer como ella, necesito estar a su lado", explicaba Yulen a Anuar hace tan solo un par de días.

Anabel, por su parte, le reconoce a Jorge Javier claramente que su compañero de concurso "le hace tilín" y que el día en el que por fin se besen el presentador será el primero en enterarse. Parece ser que Anabel ya se ha olvidado por completo de su negro y solo tiene ojos para el esgrimista.

El equipo de 'Socialité' ha hablado en varias ocasiones con Arelys, la madre de Yulen, pero también ha conseguido conversar en primicia con el padre del superviviente: "Lo peor que podría decir de Yulen es que es excesivamente exigente, lo mejor es que no tiene límites (...) Su madre y yo estamos divorciados desde que él tenía siete años y desde entonces somos grandes amigos, incluso más que cuando estábamos juntos (...) Estoy viendo bien a Yulen en el concurso aunque no le reconozco físicamente, está muy flaco y desgarbado, él no se reconocería porque es muy presumido".