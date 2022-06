Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no esconden lo que sienten: “No me he encontrado a una mujer así en mi vida”

Lo que Yulen no se esperaba era que Anabel le iba a hacer llegar una sorpresa: una carta escrita de su puño y letra . Sin ni tan si quiera haber empezado a leerla, ya se le pusieron los ojos lagrimosos: “Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya, 24 horas con ella, ella y yo. Tengo que estar con ella ”.

“Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe”, escribía Anabel en su carta. “Es única, no me he encontrado una mujer así en mi vida”, decía Yulen alucinando con lo que acababa de escuchar.