Anabel Pantoja desvela si se ha besado con Yulen Pereira o no: "Me atrae"

Anabel Pantoja y Yulen se han convertido en un apoyo el uno para otro

Los concursantes están cada vez más cerca

"Me hace tilín", ha confesado la sobrina de Isabel Pantoja

Entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja saltan chispas. El deportista y la colaboradora de 'Sálvame' no aguantan más tiempo separado. Ambos han confesado sus sentimientos el uno para el otro, y durante las nominaciones, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para averiguar más cosas sobre esta bonita historia.

"¿Yulen te hace tilín?", ha querido saber el presentador. "Sí claro, cunado te separan de alguien y te acuerdas mucho de esa persona…la separación te hace darte cuenta de cosas. Pero es lo que él dice, no hemos hablado nada. Tenemos que hablar y vernos fuera. Yo ahora estoy en un concurso, entré sola y saldré sola, con gente obviamente", ha respondido ella.

"Él es una de las personas que quiero que salga conmigo de la mano. Claro que me atrae si no, no le hubiera escrito esa carta. Es un niño que me ha ido ganando cada día. Tengo ganas de estar conviviendo con él en vez de estar en la otra playa", asegura la tertuliana.

Jorge ha preguntado a Anabel por las acusaciones de algunos compañeros que insinúan que el esgrimista podría estar aprovechándose de su acercamiento con la sobrinísima. "No lo he hecho público ni pensaba que iba a llegar a más. La gente puede opinar y puede juzgar. Él lo ha dicho y no creo que lo digo en público si es mentira", cree Anabel. "Yo no daba aquí pie con bola, pero si es así lo miraremos fuera. Yo me voy a quedar con él seguro en mi vida, de la forma que sea. Porque desde aquí tengo que decirle a su madre que ha parido a un hijo con unos valores y una cosa especial…Felicidades Arelys por el hijo que tienes".

¿Se han besado Yulen y Anabel?