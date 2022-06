Toñi Moreno habla abiertamente de su sexualidad: "No quiero que mi hija pase por lo mismo que yo pasé"

Toñi ha recordado con los allí presentes lo que supuso para ella aceptar sus gustos sexuales: "Yo tengo la necesidad de que mi hija no pase por lo mismo que pasé yo porque a mí me costó tanto salir del armario porque ni siquiera yo me lo contaba a mí misma (...) Cuando a mí me gustaban las chicas del instituto yo me decía a mí misma que eran muy buenas amigas mías porque en el colegio las monjas me habían dicho que eso era pecado y eso lo tenía a hierro, es algo que me ha durado hasta hace muy poco y tengo 46 años".