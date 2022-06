Primeras palabras de María del Monte tras reconocer que es homosexual: "Tenemos que luchar por nuestros derechos"

María del Monte entra en directo en 'Viernes deluxe' tras la repercusión sobre su homosexualidad: "Es la hora del amor y de la libertad"

María del Monte: "No esperaba esta repercusión, tengo el teléfono que echa humo"

Jorge Javier Vázquez, crítico con María del Monte: "Durante mucho tiempo no hemos podido hacerte preguntas sobre su intimidad"

Este pasado jueves, la cantante María del Monte reconocía en el pregón de la fiesta del orgullo gay en Sevilla, su ciudad natal, que es homosexual y que lleva 23 años con su pareja, la mujer con la que ha formado una familia. La cantante se convertía al instante en noticia y todos los medios de comunicación se hacían eco de su confesión.

Tan solo 24 horas después, María del Monte ha entrado por teléfono en 'Viernes deluxe' para explicar los motivos por los que ha decidido hablar sobre su orientación sexual tras décadas de silencio:

"Yo no tenía nada previsto nada de lo que pasó, me dejé llevar y hablé con el corazón, me impresionó muchísimo ver la Alameda de Sevilla abarrotada, y me impresionó mucho también ver a madres y padres apoyando a sus hijos con mirada de orgullo, hay que pelear por los derechos, hay que reivindicarlos".

María del Monte ha asegurado que ella jamás se ha sentido escondida o atrapada por su condición sexual y que nunca ha ocultado sus gustos: "Jamás me he sentido prisionera de mí misma, yo nunca he ocultado nada ni me he escondido (...) Vosotros podíais hacerme las preguntas que os apeteciera, pero yo era libre de contestar o no (...) Yo lo que no he hecho ha sido ponerle precio al amor y con el tiempo te cambia la visión, cuando te haces mayor te das cuenta de que lo que importa son las personas a las que quieres (...) Si puedo ayudar a que alguien luche por sus sentimientos me daré más que por satisfecha, lo he hecho porque se han dado las circunstancias y me pareció el momento para hacerlo, sin darle mayor importancia".

Jorge Javier: "A ti no podíamos hacerte preguntas personales"

Aunque tanto Jorge Javier Vázquez como el resto de colaboradores aplauden el discurso de María del Monte, lo cierto es que el presentador se ha mostrado algo crítico con las palabras de la cantante esta noche en el 'Deluxe': "Tus entrevistas eran complicadas, sabíamos que había preguntas que no podíamos hacerte aunque ahora lo estés pintando todo de manera idílica, a ti no podíamos hacerte preguntas sobre su intimidad porque no habías reconocido públicamente tu homosexualidad".

María del Monte no solo ha explicado el motivo de sus palabras durante el pregón, si no que además ha compartido con los colaboradores de 'Deluxe' y con la audiencia lo que espera tras su confesión: "Quiero que ese día (el del Orgullo gay) sea para celebrar y no para reivindicar, yo ni siquiera dije el nombre de mi pareja por una cuestión de respeto hacia ella, no porque me esconda, y haberlo contado espero que no signifique que ella pierda su libertad (...) Yo no he tenido ni traumas ni problemas, he tenido una infancia feliz en ese aspecto, pero están corriendo tiempos difíciles para otros y había que salir adelante por ellos, si con mis palabras he conseguido que alguien se sienta libre para amar me daré por satisfecha".

Así ve María del Monte la repercusión que se ha creado

María espera que sus palabras no supongan un antes y un después en su intimidad y especialmente en la que su pareja, una mujer a la que ha intentado proteger en el anonimato durante todos estos años: