Isa Pi reacciona a la confesión de María del Monte: ¿conocía la homosexualidad de su madrina?

Este pasado jueves María del Monte reconocía en el pregón de la fiesta del orgullo gay en Sevilla, su ciudad, que era homosexual y que llevaba 23 años con la misma persona, con la mujer que hoy sigue siendo su pareja y que terminó subiendo con ella al escenario.

La cantante sevillana acababa con años de especulaciones y explicaba abiertamente que "ella era una persona más de los que estaban allí". María gritaba por primera vez a los cuatro vientos el amor por su novia: "Jamás en mi vida me he escondido de nadie, tengo la suerte de haber dado con el amor de mi vida, ¿cómo me voy a esconder yo de eso?".

Esta noche su ahijada Isa Pi, con quien protagonizaba un emotivo reencuentro en 'Deluxe' hace tan solo unas semanas, le explicaba a Jorge Javier Vázquez cómo había recibido la que se ha convertido en la noticia de la semana: "Me he enterado cuando he llegado a la reunión, no lo sabía, me alegro mucho por ella, me ha parecido muy bonita la forma cómo lo ha hecho".

María del Monte entra por teléfono en directo

La repercusión tras la confesión de María del Monte en las fiestas del orgullo gay de Sevilla ha sido enorme. La cantante, apenas 24 horas después de su pregón, ha entrado en directo en 'Viernes dleuxe' para explicar cómo se siente tras haberse convertido en noticia y también para contar los motivos por los que ha decidido hablar de su condición sexual tras décadas de silencio al respecto: