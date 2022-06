María Patiño desvela una conversación que tuvo con Rocío Jurado: "Me lo suplicó"

María Patiño, muy crítica con el comportamiento de los Mohedano y sus allegados, ha hecho un repaso de las declaraciones de la familia y ha desvelado una conversación que tuvo con Rocío Jurado hace muchos años y que hasta ahora nunca había revelado en público: "No lo voy a olvidar nunca, Rocío se me acercó, y muy seria, me pidió que tratáramos bien a su yerno por el bien de su hija". Con estas palabras María Patiño deja claro que, tal y como cuenta Rocío Carrasco, Rocío Jurado se sentía amedrentada por el padre de sus nietos.