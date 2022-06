Rosa Benito defiende a Gloria Mohedano frente al ataque de Rocío Carrasco

Según Rosa Benito, su cuñada “era feliz con los suyos”, lanzando así una indirecta a su sobrina Rocío carrasco cuando esta afirma que la familia se cargó la intimidad del matrimonio entre la Jurado y Pedro Carrasco: “Yo sí la he conocido, los que hablan de ella no la han conocido, y eso te da una impotencia muy grande”.

“Su boda con Ortega Cano no fue un error. No tenía necesidad de casarse, pero ella era tan religiosa que creía que estaba pecando. Ella fue muy feliz el día que se casó con José”, añade. Respecto a su marcha, Rosa se emociona al decir que ella estuvo a su lado porque la propia Jurado se lo pidió.

Frente a las críticas, Rosa reacciona: “No tengo nada que demostrar a gente que no me conoce. Las redes son dañinas, pero también sirve para desahogarse y poner momentos de tu vida y ver si alguien por ahí capta algo. Yo me siento bien, creo que con lo que digo, digo bastante. Parece que ahora que todo es malo, todo por conveniencia… No. Solo ha habido mucho amor, respecto y unión familiar.