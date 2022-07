El pasado 8 de junio, María José Campanario daba a luz a su tercer hijo junto a Jesulín de Ubrique . Muchos eran los medios de comunicación que esperaban que la pareja presentara al bebé de manera pública en una revista, pero pasan las semanas y esto no ha sucedido. Sabemos por qué. La mujer del torero a tomado una drástica (e inesperada) decisión sobre su futuro y su exposición mediática que va a sorprender a todos los socialiteros.

206 son los días que María José Campanario lleva "desaparecida", entendido esto como "alejada de los focos mediáticos". " Se retira por completo de los medios de comunicación . Ha decidido no dar ninguna entrevista más, ni exclusivas en revista. Se retira para estar tranquila en su casa junto a su hijo", nos cuenta nuestra reportera Miriam Muñoz.

Esta información nos la aporta una amiga íntima de Campanario: "No quiere volver a salir en televisión y así se lo ha comunicado a su entorno más íntimo. Es una decisión muy meditada y no hay vuelta atrás. Se quiere desvincular totalmente de la televisión, no quiere saber nada de ella y cortar por lo sano es su decisión".