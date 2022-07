Rosa López denuncia que ella y su pareja son perseguidos por un coche.

El coche que persiguió a la cantante estuvo tras ella una mañana entera.

La artista reflexiona sobre los límites de los Derechos Humanos.

Rosa López ha vivido un tenso capítulo y ha decidido denunciarlo públicamente a través de sus redes sociales. La cantante asegura que un coche rojo ha estado tras ella y su pareja, Iñaki García, durante toda una mañana. En un vídeo, y apelando por los derechos humanos y los del trabajador, explica lo sucedido con este vehículo que les ha estado incomodando.

La artista asume que es una persona pública por su profesión pero se pregunta si eso da derecho a seguirla: "No me importa hasta cierto punto porque sé que no hago nada malo... pero no es nada cómodo, ni legal. No debería ser legal. ¿Por ser público no tienes los derechos humanos?", se pregunta Rosa tras comprobar que el coche les persigue.

Rosa López reflexiona sobre su trabajo, las leyes y los personajes públicos

Rosa asegura que entiende el trabajo del paparazzi, pero "lo que no entiendo es cómo no hay unas leyes para todos. ¿A vosotros os gustaría que os siguiera alguien, que os dierais cuenta a mitad del día de que os siguen? Luego dicen que eso es publicidad para mi. Compra los discos o ve a los conciertos... Pero que te persigan no tiene sentido. Me da pena porque esa persona dedica su tiempo, su vida, arriesgando a tener un accidente... no vamos a huir, pero no es nada cómodo tener a alguien persiguiéndote".