Rosa López llora emocionada: "Por primera vez en un programa me retratan como soy"

20 años después del inicio de su carrera Rosa López visita ‘Déjate querer’ y lo hace emocionada desde el primer minuto. Rosa ha reconocido en el programa de Toñi Moreno que nunca antes en una presentación la habían tratado así: “Es la primera vez en todo este tiempo que me presentan como realmente soy , como realmente me siento ”.

Rosa no considera que ella haya sido un juguete roto, pero sí ha reconocido que no siempre se habló de ella como le hubiera gustado: “En aquel momento, en aquella España, se estaba más pendiente de si perdía o no kilos, yo he sido feliz y he tenido una buena infancia”.