Un reportero de 'Socialité' cuenta su desagradable experiencia con Marta Sánchez

Esta misma semana un reportero aseguraba que trabajar con ella es un auténtico martirio: "Llegó la última a la alfombra y pretendía cambiar todos los focos , la luz tiene que estar a su gusto, los organizadores del evento tuvieron casi que echarla de allí porque no dejaba tiempo para que los demás famosos se fotografiaran, si por ella fuese no se iba de los focos".

Nuestro compañero Javier de Hoyos sabe muy bien lo que es intentar trabajar bajo las órdenes de Marta Sánchez: "Hace unos siete años, en un evento, fui a entrevistar a Marta Sánchez (...) Era un medio modesto y no tenía una buena cámara, pero cuando Marta me vio me dijo que de ninguna manera la iba a entrevistar con aquella cámara, que no tenía suficiente luz, se negaba a dejarme hacer mi trabajo (...) Los compañeros de Informativos Telecinco, que estaban a nuestro lado, se apiadaron de mí y nos enfocaron mientras la entrevistaba para que pudiera terminar mi labor".