Leire Martínez ('La oreja de Van Gogh') se pronuncia, por primera vez, sobre su 'guerra' con Amaia Montero

Leire no se quiere pronunciar mucho para no generar polémica, pero admite que no tiene relación con ella: "Hay una relación correcta, pero nada más allá". Dice que la guerra que se ha creado entre ellas no es suya, pero sí que dice que ella no va a negarle a un fan una firma de disco: "El disco es propiedad de la persona que lo compra". No ve tampoco que vayan a cantar juntas, aunque muchos fans lo deseen básicamente porque no existe relación entre ellas.