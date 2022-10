Tamara Falcó da un paso hacia la reconciliación con Iñigo Onieva y se plantea perdonarle: "Me da pena"

Tamara Falcó asiste este fin de semana a un congreso en México para participar en una ponencia sobre la familia religiosa. Allí, la hija de Isabel Preysler no ha podido evitar hablar de su reciente ruptura con Iñigo Onieva y cargar contra él diciendo frases como " me da pena que viva para esas cosas". Aunque, por otro lado, asistimos a un atisbo de reconciliación , ¿será ajena quizás al hecho de que un amigo de él sea quien haya filtrado su polémica infidelidad como venganza ?

Tamara ya no siente la rabia de los primeros días, ahora se decanta más por la pena. Pero, eso sí, ella piensa en el perdón, que forma parte de la base de la ideología católica a la que pertenece: "No siento odio hacia el, me da pena. Con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, que considere que esas son las cosas por las que vive".