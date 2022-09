Tamara Falcó habla por primera vez en 'Sálvame' tras la infidelidad de Íñigo Onieva: "Os quiero agradecer vuestra investigación porque si no, no me hubiera enterado nunca"

Desde entonces no la habíamos visto. La hija de Isabel Preysler salía a las 19.15 horas de casa de su madre en coche, acompañada por Susana Uribarri y en completo silencio. Sin embargo, a través de una llamada de Jorge Javier Vázquez a su representante, podíamos hablar en directo con ella: "Como bien dices soy muy creyente, creo que todo pasa por algo, he rezado muchísimo y quiero pediros perdón porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me hubiera enterado nunca".