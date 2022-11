Durante la infancia y adolescencia tienen buena relación, pero todo cambia cuando ambas se hacen famosas. Cuando ella reveló en una entrevista que eran primas “su madre llamó a mi madre para decirle que no hablara de su hija, que no se le relacionen como primas, como queriendo decir ‘mi hija es divina y fantástica y a tuya una friki ”.

Esto le sentó fatal a la entrevistada, pero intentó hablar con ella, aunque no obtuvo respuesta: “Me encantaría tener un cara a cara con ella para que me explique por qué no tiene relación con su prima, como la tuvo en su infancia. Conmigo se ha portado como una cerda, no me lo merezco”, estalla Christina.