Mario Vargas Llosa podría haber detallado en sus escritos cómo eran sus relaciones íntimas con Isabel Preysler

La ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preyler fue una inesperada sorpresa para los amantes de la prensa rosa y el mundo del corazón. No así para los lectores del aclamado Premio Nobel, que podría llevar tiempo dejando escrito entre las páginas de sus novelas y relatos algunas pinceladas de cómo era realmente su relación con la llamada 'reina de corazones'.

"Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí". Así describe el autor de los protagonistas de su último ensayo, publicado en 2021. Una escrito para el que Mario Vargas Llosa, que jamás ha ocultado su fogosidad, podría haberse inspirado en su propia relación con Isabel.