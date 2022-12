Omar Suárez: "Me dicen cuenta que Mario Vargas Llosa intentó volver con Patricia"

Omar Suárez ha tenido acceso a una fuente del círculo literario que rodea a Mario Vargas Llosa. Esta persona apunta que “hace meses” el escritor habría intentado retomar la relación con su exmujer, Patricia llosa: “Las cosas con Isabel ya no estaban bien, estaban bastante deterioradas”.

Es más, le hablan de un “encuentro” que habría tenido lugar hace menos de un año en Lima: “Le habría pedido volver a su mujer, pero ella le respondió con un rotundo no, no quiso volver”, transmitía el periodista.

También le hablan de una forma de actuar del escritor que se repetiría desde los años 60: “Tiene una serie de aventuras extramatrimoniales y, al final, siempre terminaba de nuevo en los brazos de Patricia”. Además, le dicen que es una persona “que no sabe estar solo” y para quien se “muy importante el honor”.

En directo, su fuente le llamaba para transmitirle que cuando Vargas Llosa contrajo el covid y estuvo ingresado, no pudo volver a casa tras recibir el alta “hasta que no tuviera un certificado afirmando que es negativo. Se tuvo que ir a su piso de Madrid y fue alto que le molestó mucho”.

También nos hablaba de un viaje en familia a Miami a casa de Enrique Iglesias en el que Vargas Llosa se habría sentido incómodo: “Se da cuenta de que ese ambiente no es el suyo, Mario estaba muy incómodo en esa casa porque dice que no había sitio para él, solo había fiestas, pistas para entrenar y no había despachos pensados para él”.