Lara Álvarez habla sobre sus planes de ser madre y describe a su hombre ideal

Lara, por el momento, no tiene en mente ser madre, pero sí que ha reconocido que si tuviera que decidirse por el sí o el no tomaría la decisión de quedarse embarazada .

Lara le ha confesado a sus seguidores que hace algunos años tomó la decisión de congelar sus óvulos : "Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, pero así no sientes la presión añadida del paso del tiempo biológicamente hablando".

Se podría decir que Lara no ha tenido demasiada suerte en eso del amor, pero la presentadora tiene muy claro a estas alturas que no necesita tener a una persona a su lado para sentirse completa.

Lara le ha explicado a sus seguidores que, aunque no está buscando el amor, no se cierra a que aparezca y no pierde la esperanza de que surja alguien especial. Lara tiene muy claro que la persona que ocupe su corazón tiene que quererse mucho a sí mismo y estar en el mismo momento vital que ella: "Tiene que ser alguien que no necesita de nadie para ser feliz, que se sienta completo por sí mismo".