Fani Carbajo y Mario Casas, 'pillados' juntos en una fiesta: ''Fue él quien se acercó a mí''

‘Socialité’ ha accedido a unas imágenes que no dejan a nadie indiferente, Mario Casas y Fani Carbajo han siso ‘pillados’ saliendo juntos de fiesta, en el vídeo podemos observar a la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y al actor pasándoselo muy, pero que muy bien.

‘’Mario Casas no cayó en mis brazos, no hubo la posibilidad porque había mucha gente, pero tampoco hubiera pasado nada’’, Fani continúa explicando que Mario no es de su estilo y que por su parte no habría ocurrido nada.